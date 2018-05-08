Прокуратура Петербурга просит условный срок для подельника экс-сотрудника СБ МВД Тимченко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 8 мая. / ТАСС /. Прокурор просит Смольнинский районный суд Петербурга приговорить подельника бывшего сотрудника собственной безопасности МВД Юрия Тимченко Константина Марченкова к трем годам условно по делу о посредничестве во взятке и покушении на пособничество в мошенничестве с компанией «Деловые линии», передает корреспондент ТАСС.

"По совокупности прошу приговорить Константина Марченкова к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года", — сказал прокурор.

Защита Марченкова, который полностью признал вину в посредничестве при передаче взятки Тимченко, дав показания против него, и покушении на пособничество в мошенничестве, просила суд при назначении наказания применить ст. 64 УК РФ ("Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление") и ст. 73 УК РФ ("Условное осуждение"). «Марченков принесет пользу обществу, находясь на свободе», — резюмировала защитница, приобщив ранее к материалам дела ряд благодарностей Марченкову от детского хосписа, детского клуба по гольфу, хоккейного клуба и другие.

По версии следствия, Тимченко, зная о расследовании сотрудниками СК РФ по Петербургу уголовного дела, возбужденного после неуплаты более 1 млрд рублей налогов компанией «Деловые линии», а также об аресте 1,5 млрд рублей на счетах компании, потребовал от представителя компании передать ему через посредников взятку в сумме 100 млн рублей. Взамен полицейский обещал способствовать снятию ареста с расчетных счетов и прекращению уголовного дела. Посредниками в передаче денег от представителя компании бывшему полицейскому стали предприниматель Константин Марченков и бывший юрист «Деловых линий» Сергей Зиновенко.