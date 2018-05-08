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Прокуратура Петербурга просит условный срок для подельника экс-сотрудника СБ МВД Тимченко
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Прокуратура Петербурга просит условный срок для подельника экс-сотрудника СБ МВД Тимченко 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Прокурор просит Смольнинский районный суд Петербурга приговорить подельника бывшего сотрудника собственной безопасности МВД Юрия Тимченко Константина Марченкова к трем годам условно по делу о посредничестве во взятке и покушении на пособничество в мошенничестве с компанией «Деловые линии», передает корреспондент ТАСС.
"По совокупности прошу приговорить Константина Марченкова к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года", — сказал прокурор.
Защита Марченкова, который полностью признал вину в посредничестве при передаче взятки Тимченко, дав показания против него, и покушении на пособничество в мошенничестве, просила суд при назначении наказания применить ст. 64 УК РФ ("Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление") и ст. 73 УК РФ ("Условное осуждение"). «Марченков принесет пользу обществу, находясь на свободе», — резюмировала защитница, приобщив ранее к материалам дела ряд благодарностей Марченкову от детского хосписа, детского клуба по гольфу, хоккейного клуба и другие.
По версии следствия, Тимченко, зная о расследовании сотрудниками СК РФ по Петербургу уголовного дела, возбужденного после неуплаты более 1 млрд рублей налогов компанией «Деловые линии», а также об аресте 1,5 млрд рублей на счетах компании, потребовал от представителя компании передать ему через посредников взятку в сумме 100 млн рублей. Взамен полицейский обещал способствовать снятию ареста с расчетных счетов и прекращению уголовного дела. Посредниками в передаче денег от представителя компании бывшему полицейскому стали предприниматель Константин Марченков и бывший юрист «Деловых линий» Сергей Зиновенко.
Ранее сообщалось, что представитель компании передал первую часть денег в сумме 50 млн рублей посредникам у торгового центра «Галерея» в центре Петербурга, после чего всех фигурантов дела задержали сотрудники ФСБ. Уголовное дело о налогах, начатое в отношении учредителя компании «Деловые Линии» Александра Богатикова, прекратили в связи с тем, что компания возместила ущерб бюджету в полном объеме.
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