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Воришка замаскировался под Халка и попал на видео
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Воришка замаскировался под Халка и попал на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Сотрудники полиции задержали обмазанного зеленкой мужчину, подозреваемого в краже. Оперативную запись с задержанным во вторник, 8 мая, публикует пресс-служба управления МВД на транспорте Южного федерального округа.
В одну из дежурных частей Краснодара обратилась женщина и сообщила, что у нее похитили деньги. По словам очевидцев, кражу совершил мужчина, облитый зеленкой. В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемого нашли и доставили в полицию. При нем оказались похищенные деньги.
Как пояснил 23-летний местный житель, он намерено измазался в зеленке, чтобы совершить кражу и остаться неопознанным. В настоящее время молодой человек привлечен к административной ответственности за мелкое хищение.
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