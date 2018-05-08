«Мама, успокойся»: в Самаре вынесли приговор студенту, готовившему теракт 

В Приволжском окружном военном суде закончились слушания по делу 20-летнего Владимира Тарасова. Его признали виновным в преступлениях экстремистского характера.
По версии следствия, молодого человека завербовала запрещённая на территории РФ группировка ИГИЛ. Юноша принял ислам, получил деньги от «наставников» и готовился к совершению теракта. У него изъяли большой арсенал взрывчатых веществ и поражающих элементов.
Во время оглашения приговора его мать упала в обморок. Когда ее привели в чувство, молодой человек сказал ей: «Мама, успокойся!»
После заседания женщина отказалась общаться с журналистами.
Путем частичного сложения юноша получил 18 лет в колонии строгого режима и штраф в 150 тысяч рублей.