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«Мама, успокойся»: в Самаре вынесли приговор студенту, готовившему теракт
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«Мама, успокойся»: в Самаре вынесли приговор студенту, готовившему теракт 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Приволжском окружном военном суде закончились слушания по делу 20-летнего Владимира Тарасова. Его признали виновным в преступлениях экстремистского характера.
По версии следствия, молодого человека завербовала запрещённая на территории РФ группировка ИГИЛ. Юноша принял ислам, получил деньги от «наставников» и готовился к совершению теракта. У него изъяли большой арсенал взрывчатых веществ и поражающих элементов.
Во время оглашения приговора его мать упала в обморок. Когда ее привели в чувство, молодой человек сказал ей: «Мама, успокойся!»
После заседания женщина отказалась общаться с журналистами.
Путем частичного сложения юноша получил 18 лет в колонии строгого режима и штраф в 150 тысяч рублей.
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