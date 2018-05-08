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Рецидивисты в Сосново изнасиловали и жесткого избили женщину
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Рецидивисты в Сосново изнасиловали и жесткого избили женщину 

Ivyborg.ru 1 час назад
Двое жителей Сосново подозреваются в изнасиловании и жестоком избиении женщины. Об этом ivbg.ru сообщили в пресс-службе регионального Следкома
По версии следствия, жительница Петербурга 6 мая шла в сторону железнодорожной станции Сосново, чтобы вернуться с дачи домой. На Деповской улице она встретила двух мужчин, 36 и 38 лет, которые предложили подождать электричку на Петербург вместе. Подозреваемые затащили девушку в строительный вагон, где жестоко избили и изнасиловали.
Сейчас женщина в больнице. Мужчины задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование, совершенное группой лиц».
Подозреваемые неоднократно судимы.
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