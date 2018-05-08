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В Краснодарском крае вынесли приговор по делу о двойном убийстве
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В Краснодарском крае вынесли приговор по делу о двойном убийстве 

RT на русском 1 час назад
Краснодарский краевой суд вынес приговор по делу о двойном убийстве, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Преступление было совершено жителем Оренбургской области в 2014 году. Он убил отца и сына на почве неприязненных отношений.
Коллегия присяжных ранее признала подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения. Суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области вынесли новый приговор экс-следователю по делу о заказных убийствах.
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