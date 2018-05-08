В Новокуйбышевске осудили зэка за вымогательство по телефону

Новокуйбышевске уголовника осудили за вымогательство, совершенное по телефону из мест лишения свободы, сообщает областная прокуратура . Как установлено судом, Андрей Вагапов отбывал наказание в исправительной колонии № 10 УФСИН России по Самарской области . Заключенный позвонил на мобильный телефон женщине и, угрожая насилием, поджогом дома и машины, потребовал передачи ему 5 тыс. 500 рублей. В страхе потерпевшая передала деньги неизвестному, который впоследствии перевел их на абонентский номер Вагапова.

Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном раскаялся. Суд принял сторону обвинения и назначил ему наказание с учетом предыдущих судимостей, в том числе за совершение тяжких преступлений, в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в силу.

Фото: ribalych.ru