Нелегальную деятельность рыбацкой артели пресекли на Дону

По ее словам, в состав артели входили 19 человек. Они незаконно ловили в Азовском море рыбу различных видов, в том числе занесенных в Красную книгу РФ

Улов отвозили в ангар одной из фирм, где были установлены морозильные системы для хранения рыбы. Здесь же проводилась ее термическая обработка для продажи.

Полицейские обнаружили у подозреваемых запрещенные орудия лова, в том числе шесть километров сетей, а также около 1,5 тыс. штук вяленой шемаи и рыбца, около 10 тыс. штук судака, более 1 тыс. штук тарани и столько же сельди, а также рыбу осетровых пород.

Общий вес изъятой продукции составил более двух тонн. Сумма нанесенного водным биоресурсам ущерба превысила 3 млн рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статьей 256 УК РФ (Незаконная добыча водных биологических ресурсов).