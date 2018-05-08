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Нелегальную деятельность рыбацкой артели пресекли на Дону
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Нелегальную деятельность рыбацкой артели пресекли на Дону 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Нелегальную деятельность рыбацкой артели пресечена в Ростовской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, в состав артели входили 19 человек. Они незаконно ловили в Азовском море рыбу различных видов, в том числе занесенных в Красную книгу РФ.
Улов отвозили в ангар одной из фирм, где были установлены морозильные системы для хранения рыбы. Здесь же проводилась ее термическая обработка для продажи.
Полицейские обнаружили у подозреваемых запрещенные орудия лова, в том числе шесть километров сетей, а также около 1,5 тыс. штук вяленой шемаи и рыбца, около 10 тыс. штук судака, более 1 тыс. штук тарани и столько же сельди, а также рыбу осетровых пород.
Общий вес изъятой продукции составил более двух тонн. Сумма нанесенного водным биоресурсам ущерба превысила 3 млн рублей.
В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статьей 256 УК РФ (Незаконная добыча водных биологических ресурсов).
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