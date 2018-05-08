Вор спрятался в шкафу от полицейских в Краснодарском крае

В полицию Темрюкского района обратился местный житель с заявлением об ограблении. На него напал преступник и украл золотую цепь с кулоном на сумму 30 тысяч рублей. Стражи порядка установили личность и местонахождение злоумышленника. Однако 33‐летний вор не растерялся и спрятался. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Грабитель скрывался в квартире приятеля. Заметив полицейских, он запрыгнул в шкаф. Однако это не спасло преступника. В отделении мужчина рассказал, что украденные драгоценности продал, а вырученные деньги потратил. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.