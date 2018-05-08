Молодые череповчане ограбили дачу

Импортный телевизор, ТВ-приставка и продукты питания стали уловом дачных воришек. Двое череповчан ограбили дом в деревне Афанасово Череповецкого района.

В полицию обратился владелец дома. Ущерб он оценил в четыре тысячи рублей. На месте преступления полицейские выяснили, что злоумышленники просто взломали входную дверь. Нашли и подозреваемых. Ими оказались мужчины 29 и 26 лет. В квартире одного из них обнаружены пропавшие вещи.

Украденное вернули владельцу, а в отношении череповчан возбудили уголовные дела по статье «Кража». Подозреваемым может грозить до шести лет лишения свободы.