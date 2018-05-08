Водоканал Владикавказа не досчитался почти 40 тысяч рублей

Сотрудница МУП «Владикавказские водопроводные сети» стала фигуранткой уголовного дела, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе прокуратуры РСО-Алании

Начальницу юридического отдела предприятия подозревают в подлоге и присвоении средств с использованием служебного положения.

Проверяющие выяснили, что женщина готовила исковые заявления для взыскания задолженности с абонентов за потреблённую воду и запрашивала адресные справки. С помощью фиктивных квитанций она присвоила 39 700 рублей, которые получала на оплату адресных справок.

В отношении юристки возбуждено уголовное дело по двум статьям законодательства.