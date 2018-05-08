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Водоканал Владикавказа не досчитался почти 40 тысяч рублей
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Водоканал Владикавказа не досчитался почти 40 тысяч рублей 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Сотрудница МУП «Владикавказские водопроводные сети» стала фигуранткой уголовного дела, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе прокуратуры РСО-Алании.
Начальницу юридического отдела предприятия подозревают в подлоге и присвоении средств с использованием служебного положения.
Проверяющие выяснили, что женщина готовила исковые заявления для взыскания задолженности с абонентов за потреблённую воду и запрашивала адресные справки. С помощью фиктивных квитанций она присвоила 39 700 рублей, которые получала на оплату адресных справок.
В отношении юристки возбуждено уголовное дело по двум статьям законодательства.
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