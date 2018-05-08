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Магнитогорец за 3 месяца обворовал граждан на 450 000 рублей
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Магнитогорец за 3 месяца обворовал граждан на 450 000 рублей 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Следственной частью Следственного Управления УМВД России по городу Магнитогорску окончено расследование уголовного дела по фактам хищения имущества из гаражей, расположенных на территории частных домовладений.
В период с октября по декабрь 2017 года местный житель, 1985 года рождения, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления, совершил кражи электроинструментов из гаражей и надворных построек, а также угон автомобиля. Похищенное имущество обвиняемый складировал в арендованном подвальном помещении, а затем сбывал его своим знакомым. Причиненный собственникам ущерб составил более 450 000 рублей.
В ходе проведенных обысков изъято имущество на сумму более 140 000 рублей, а угнанный автомобиль возвращен владельцу.
«Полицейские установили, что обвиняемый проникал на территорию двора через забор, а затем, обнаружив открытыми надворные постройки, беспрепятственно совершал хищения чужого имущества. В настоящее время доказана причастность обвиняемого к совершению 17 преступлений. Ему предъявлено обвинение по статьям 158 (кража) и 166 (угон) Уголовного кодекса Российской Федерации. За совершение данных противоправных деяний законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокурором Ленинского района города Магнитогорска и дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Полицейские напоминают о необходимости проявлять внимательность по отношению к личному имуществу, и рекомендуют установить дополнительные замки на двери.
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