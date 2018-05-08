Магнитогорец за 3 месяца обворовал граждан на 450 000 рублей 

Следственной частью Следственного Управления УМВД России по городу Магнитогорску окончено расследование уголовного дела по фактам хищения имущества из гаражей, расположенных на территории частных домовладений.
В период с октября по декабрь 2017 года местный житель, 1985 года рождения, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления, совершил кражи электроинструментов из гаражей и надворных построек, а также угон автомобиля. Похищенное имущество обвиняемый складировал в арендованном подвальном помещении, а затем сбывал его своим знакомым. Причиненный собственникам ущерб составил более 450 000 рублей.
В ходе проведенных обысков изъято имущество на сумму более 140 000 рублей, а угнанный автомобиль возвращен владельцу.
«Полицейские установили, что обвиняемый проникал на территорию двора через забор, а затем, обнаружив открытыми надворные постройки, беспрепятственно совершал хищения чужого имущества. В настоящее время доказана причастность обвиняемого к совершению 17 преступлений. Ему предъявлено обвинение по статьям 158 (кража) и 166 (угон) Уголовного кодекса Российской Федерации. За совершение данных противоправных деяний законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокурором Ленинского района города Магнитогорска и дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Полицейские напоминают о необходимости проявлять внимательность по отношению к личному имуществу, и рекомендуют установить дополнительные замки на двери.