СК на Урале завершил производство по делу о хищении 54 млн руб у пайщиков

Как сообщил руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области Алексей Шмаков , с ноября 2010 по декабрь 2012 года двое обвиняемых 1953 и 1968 годов рождения, действуя по предварительному сговору с третьей фигуранткой, чье уголовное дело после полного признания вины и заключения досудебного соглашения о сотрудничестве уже направлено в суд, совершили хищение денежных средств в особо крупном размере путем злоупотребления доверием пайщиков «Бухты Квинс».

Как полагает следствие, обвиняемые знали, что определенные строительные работы на объекте уже были выполнены частной компанией, благодаря чему дополнительные затраты не требовались. Тем не менее, часть денег пайщиков по подложным основаниям была переведена на счета других юридических лиц, фактически не выполнявших никаких работ на данном объекте строительства, после чего обналичена, сообщает региональное управление СКР.

Как установили следователи, от преступных действий пострадали 65 физических лиц и одно юридическое — ПЖСК «Бухта Квинс». В общей сложности потерпевшим причинен ущерб на сумму более 54 миллионов рублей.

В ведомстве отметили, что в ходе расследования проведен целый комплекс следственных действий, достаточных для предъявления обвинения всем трем фигурантам.

"Одному из обвиняемых, 1953 года рождения, было предъявлено новое обвинение с учетом в том числе дополнительно собранных по делу доказательств", — говорится в сообщении. По постановлению суда СК наложил арест на имущество обвиняемых в качестве обеспечительных мер в целях последующего возмещения ущерба пострадавшим пайщикам.