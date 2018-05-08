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Предприниматель из Можги хотел откупиться от полицейского принтером
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Предприниматель из Можги хотел откупиться от полицейского принтером 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Якшур-Бодья. Удмуртия. 42-летний предприниматель из Можги пытался дать взятку полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.
По данным следствия, мужчина занимался продажей бытовой техники и электроники. Один из его магазинов находился в Якшур-Бодье, где 7 мая сотрудники полиции нашли растения «предположительно являющихся сырьем для производства наркотических средств». Началась проверка. Тогда подозреваемый решил дать взятку полицейским. Он предложил заместителю начальника отдела полиции принтер.
«При совершении данных неправомерных действий мужчина был задержан сотрудниками полиции», — говорится в сообщении.
В отношение предпринимателя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 УК России («Дача вятки должностному лицу»).
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