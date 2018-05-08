Экс-глава городка в Саткинском районе получила пять лет условно за аферы с квартирами 

По данным пресс-службы следственного управления СК РФ по Челябинской области, преступления были совершены в 2014-2017 годах. Как установил суд, в это время Скорынина заключила фиктивный договор социального найма и безвозмездно передала близкой родственнице квартиру, принадлежащую муниципалитету Бердяуша. Затем превратившуюся в частную собственность квартиру продали, и мэр присвоила более 435 тысяч рублей.
Как ранее сообщал старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Владимир Шишков, глава городка, кроме того, пыталась обеспечить жильем еще восемь родственников и знакомых: все они с подачи Светланы Скорыниной получили регистрацию в ветхо-аварийных домах, чтобы затем получить за государственный счет новые квартиры. Правда, все эти попытки были вовремя пресечены сотрудниками ГУ МВД по Челябинской области.
Как сообщал «ФедералПресс», уголовное дело в отношении Скорыниной было передано в суд в октябре 2017 года. На днях Саткинский городской суд назначил уже бывшей главе Бердяуша наказание в пять лет лишения свободы условно. Кроме того, судом удовлетворен иск прокурора о возмещении ущерба бюджету городского поселения.