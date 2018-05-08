Экс-глава городка в Саткинском районе получила пять лет условно за аферы с квартирами

По данным пресс-службы следственного управления СК РФ по Челябинской области, преступления были совершены в 2014-2017 годах. Как установил суд, в это время Скорынина заключила фиктивный договор социального найма и безвозмездно передала близкой родственнице квартиру, принадлежащую муниципалитету Бердяуша. Затем превратившуюся в частную собственность квартиру продали, и мэр присвоила более 435 тысяч рублей.

Как сообщал «ФедералПресс», уголовное дело в отношении Скорыниной было передано в суд в октябре 2017 года. На днях Саткинский городской суд назначил уже бывшей главе Бердяуша наказание в пять лет лишения свободы условно. Кроме того, судом удовлетворен иск прокурора о возмещении ущерба бюджету городского поселения.