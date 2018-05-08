Полицейские в ЦАО задержали подозреваемого в краже банковской карты у пенсионерки

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Красносельскому району задержали подозреваемого в краже у пожилой женщины банковской карты и последующем хищении денежных средств

В полицию поступило сообщение от 65-летней приезжей женщины о пропаже банковской карты и списании с неё денег.

Сотрудники полиции установили, что пожилая женщина была в магазине на Новорязанской улице и расплачивалась картой, придя домой ее не обнаружила. Затем на телефон стали приходить сообщения о снятии денег. Пин код был фломастером нанесен на карту. Материальный ущерб составил более 10 тысяч рублей.

При патрулировании территории сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний приезжий мужчина. Банковская карта у него изъята.

Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.