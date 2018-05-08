Ещё
Полицейские в ЦАО задержали подозреваемого в краже банковской карты у пенсионерки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейские в ЦАО задержали подозреваемого в краже банковской карты у пенсионерки 

Управа района Якиманка 1 час назад
Фото: Управа района Якиманка
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Красносельскому району задержали подозреваемого в краже у пожилой женщины банковской карты и последующем хищении денежных средств
В полицию поступило сообщение от 65-летней приезжей женщины о пропаже банковской карты и списании с неё денег.
Сотрудники полиции установили, что пожилая женщина была в магазине на Новорязанской улице и расплачивалась картой, придя домой ее не обнаружила. Затем на телефон стали приходить сообщения о снятии денег. Пин код был фломастером нанесен на карту. Материальный ущерб составил более 10 тысяч рублей.
При патрулировании территории сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний приезжий мужчина. Банковская карта у него изъята.
Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Управа района Якиманка: последние новости
В Центральном округе возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями Оперативники уголовного розыска ЦАО задержали подозреваемого в краже автомобиля В центре Москвы полицейские задержали подозреваемого в сбыте государственных наград
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко272
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина382
Трамп решил судьбу Ирана270
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится393
На «Евровидении» произошло ЧП84
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
02:19
Ереван встретил ликованием назначение Пашиняна
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение