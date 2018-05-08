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Директор ЗАО «Управление отходами — НН» пойдет под суд за незаконный бизнес
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Директор ЗАО «Управление отходами — НН» пойдет под суд за незаконный бизнес 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Уголовное дело в отношении руководителя ЗАО «Управление отходами — НН», обвиняемого в незаконном предпринимательстве, поступило в суд.
Инкриминируемое преступление предусмотрено пунктом «б» части второй статьи 171 УК РФ — осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, глава компании осуществлял деятельность по размещению отходов без соответствующей лицензии. Свалка находится в Балахне.
По итогам работы ЗАО «Управление отходами — НН» получило доход в размере 11 миллионов 226,5 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области было выявлено и ликвидировано более 200 несанкционированных свалок.
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