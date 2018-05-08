Директор ЗАО «Управление отходами — НН» пойдет под суд за незаконный бизнес

Уголовное дело в отношении руководителя ЗАО «Управление отходами — НН», обвиняемого в незаконном предпринимательстве, поступило в суд.

Инкриминируемое преступление предусмотрено пунктом «б» части второй статьи 171 УК РФ — осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области , глава компании осуществлял деятельность по размещению отходов без соответствующей лицензии. Свалка находится в Балахне.

По итогам работы ЗАО «Управление отходами — НН» получило доход в размере 11 миллионов 226,5 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области было выявлено и ликвидировано более 200 несанкционированных свалок.