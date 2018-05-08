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В Центральном округе возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями
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В Центральном округе возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями 

Управа района Якиманка 1 час назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Следственным управлением УВД по ЦАО возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора одной из организаций по подозрению в злоупотреблении полномочиями с извлечением дохода в размере более 41 млн рублей.
В ходе расследования установлено, что фигурант, будучи генеральным директором одной из организаций без согласия акционеров, не имея на то полномочий, заключил с фирмой-заемщиком договор новации на выдачу последними векселя. После этого злоумышленник создал искусственный документооборот о наличии задолженности своей организации перед иностранной компанией и передал им указанный вексель в счет погашения долга. Материальный ущерб, причиненный организации, превысил 41 млн рублей.
По данному факту Следственным управлением УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями».
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