В Центральном округе возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями

Следственным управлением УВД по ЦАО возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора одной из организаций по подозрению в злоупотреблении полномочиями с извлечением дохода в размере более 41 млн рублей.

В ходе расследования установлено, что фигурант, будучи генеральным директором одной из организаций без согласия акционеров, не имея на то полномочий, заключил с фирмой-заемщиком договор новации на выдачу последними векселя. После этого злоумышленник создал искусственный документооборот о наличии задолженности своей организации перед иностранной компанией и передал им указанный вексель в счет погашения долга. Материальный ущерб, причиненный организации, превысил 41 млн рублей.