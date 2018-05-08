Юношу поймали с крупной партией наркотиков в Пензе

Сотрудники полиции задержали несовершеннолетнего жителя Пензы с крупной партией наркотиков ‐ более одного килограмма. Об этом сообщило ИА «Пенза‐Пресс» со ссылкой на пресс‐службу Первомайского районного суда.

Суд установил, что юноша купил запрещенное вещество для личного пользования у сбытчика наркотиков.

Тот факт, что на момент приобретения синтетического вещества молодому человеку не было 18 лет, стал смягчающим обстоятельством. Житель Пензы приговорили к полутора годам лишения свободы за незаконное приобретение и хранение наркотиков в особо крупном размере. Также обвиняемому назначили двухлетний испытательный срок.

Отмечается, что в настоящее время приговор уже вступил в законную силу.