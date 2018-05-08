Ещё
Юношу поймали с крупной партией наркотиков в Пензе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Юношу поймали с крупной партией наркотиков в Пензе 

360tv.ru 1 час назад
Сотрудники полиции задержали несовершеннолетнего жителя Пензы с крупной партией наркотиков ‐ более одного килограмма. Об этом сообщило ИА «Пенза‐Пресс» со ссылкой на пресс‐службу Первомайского районного суда.
Суд установил, что юноша купил запрещенное вещество для личного пользования у сбытчика наркотиков.
Тот факт, что на момент приобретения синтетического вещества молодому человеку не было 18 лет, стал смягчающим обстоятельством. Житель Пензы приговорили к полутора годам лишения свободы за незаконное приобретение и хранение наркотиков в особо крупном размере. Также обвиняемому назначили двухлетний испытательный срок.
Отмечается, что в настоящее время приговор уже вступил в законную силу.
Красноярские полицейские сожгли в печи около 300 килограммов наркотических веществ. Марихуану привезли дилеры из Казахстана для дальнейшей продажи.
360tv.ru: последние новости
Воры в законе делят «наследство» Шакро Молодого Четыре БТР и арсенал оружия нашли у самарского адвоката Вор спрятался в шкафу от полицейских в Краснодарском крае
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко272
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина382
Трамп решил судьбу Ирана270
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится393
На «Евровидении» произошло ЧП84
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
02:19
Ереван встретил ликованием назначение Пашиняна
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение