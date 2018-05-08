Директор кубанской компании подозревается в неуплате налогов на 20 млн рублей

Директора топливной компании «Транс‐Продукт» подозревают в уклонении от налогов. Сумма задолженности — почти 20 миллионов рублей. Об этом сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Следствие выяснило, что четыре года назад руководитель предприятия предоставил в налоговую декларации за два квартала 2013 года и за такой же период 2014 года. Как показали бумаги, директор незаконно применил налоговые вычеты по взаимоотношениям с тремя организации.

В результате злоумышленник сэкономил почти 20 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.