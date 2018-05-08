Интернет-знакомство со школьницей из Подпорожья закончилось лишением свободы

городе Подпорожье Ленинградской области гражданин одной из республик Средней Азии признан виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней жительницы Ленобласти.

По версии следствия, вечером 19 января молодой человек пригласил 14-летнюю девушку в квартиру, расположенную на одной из улиц города Подпорожье, где вступил с ней в половую связь. Следователи установили, что молодые люди познакомились в начале января 2018 года через соцсеть «ВКонтакте».

Во вторник, 8 мая, в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти сообщили, что иностранец по итогам расследования был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.