Ещё
Интернет-знакомство со школьницей из Подпорожья закончилось лишением свободы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Интернет-знакомство со школьницей из Подпорожья закончилось лишением свободы 

Ivyborg.ru 2 часа назад
В городе Подпорожье Ленинградской области гражданин одной из республик Средней Азии признан виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней жительницы Ленобласти.
По версии следствия, вечером 19 января молодой человек пригласил 14-летнюю девушку в квартиру, расположенную на одной из улиц города Подпорожье, где вступил с ней в половую связь. Следователи установили, что молодые люди познакомились в начале января 2018 года через соцсеть «ВКонтакте».
Во вторник, 8 мая, в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти сообщили, что иностранец по итогам расследования был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».
Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.
Ivyborg.ru: последние новости
Рецидивисты в Сосново изнасиловали и жесткого избили женщину Под Всеволожском задержали подозреваемого в развращении школьницы Тело убитого мигранта прибило к берегу в Кировском районе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко275
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина387
Трамп решил судьбу Ирана270
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится394
На «Евровидении» произошло ЧП85
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
02:19
Ереван встретил ликованием назначение Пашиняна
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение