В Орске на 12 лет сядет уроженец Республики Башкортостан 

Ленинский райсуд города Орска согласился с прокурором и вынес обвинительный приговор подсудимому за незаконный оборот наркотических средств.
Согласно материалам дела, уроженец Республики Башкортостан обвинялся в сбыте наркотиков в особо крупном размере. В январе 2018 года он приобрел, через Интернет, полкило синтетических наркотических средств с целью их продажи, однако был задержан сотрудниками Орского отдела полиции на транспорте.
Суд признал подсудимого виновным по статье 228 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет в колонии строгого режима и штрафом в размере 100 тыс. рублей.