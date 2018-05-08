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В Орске на 12 лет сядет уроженец Республики Башкортостан
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В Орске на 12 лет сядет уроженец Республики Башкортостан 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
Ленинский райсуд города Орска согласился с прокурором и вынес обвинительный приговор подсудимому за незаконный оборот наркотических средств.
Согласно материалам дела, уроженец Республики Башкортостан обвинялся в сбыте наркотиков в особо крупном размере. В январе 2018 года он приобрел, через Интернет, полкило синтетических наркотических средств с целью их продажи, однако был задержан сотрудниками Орского отдела полиции на транспорте.
Суд признал подсудимого виновным по статье 228 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет в колонии строгого режима и штрафом в размере 100 тыс. рублей.
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