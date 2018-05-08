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«Радужные» наркотики
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«Радужные» наркотики 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы УМВД России по Владимирской области
В Радужном возбуждены уголовные дела в отношении 19-летней девушки и 24-летнего молодого человека, подозреваемых в незаконном сбыте наркотических средств.
При личном досмотре у пары были обнаружены и изъяты полимерные упаковки с разным содержимым характерной консистенции и цвета. Проведенная экспертиза установила, что в пакетиках находились гашиш и марихуана, общей массой около 40 граммов.
Подозреваемые планировали сбыть наркотики на территории города Радужный, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.
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