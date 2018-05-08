«Радужные» наркотики

В Радужном возбуждены уголовные дела в отношении 19-летней девушки и 24-летнего молодого человека, подозреваемых в незаконном сбыте наркотических средств.

При личном досмотре у пары были обнаружены и изъяты полимерные упаковки с разным содержимым характерной консистенции и цвета. Проведенная экспертиза установила, что в пакетиках находились гашиш и марихуана, общей массой около 40 граммов.

Подозреваемые планировали сбыть наркотики на территории города Радужный, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.