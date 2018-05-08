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В Финляндии в четвертый раз задержали серийного маньяка
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В Финляндии в четвертый раз задержали серийного маньяка 

РИА Новости 55 минут назад
ХЕЛЬСИНКИ, 8 мая — РИА Новости. Маньяк-убийца Микаэль Пенттиля, который уже был трижды судим за многочисленные убийства и другие тяжкие преступления арестован в Хельсинки в четвертый раз по подозрению в очередном убийстве, сообщает полиция Финляндии.
Микаэль Пенттиля — серийный маньяк-убийца, большую часть жизни провел в тюрьме. Впервые оказался за решеткой за убийство 12-летней девочки, которую жестоко задушил. Во время расследования обстоятельств смерти первой жертвы, Пенттиля сознался также в убийстве собственной матери. После отбытия наказания, в 1992 году был снова задержан за убийство 43-летней женщины. Вышел на свободу в 2009 году, продолжив нападения. Среди его жертв оказались еще три женщины, был снова осужден, в 2016 году после отбытия наказания вышел на свободу.
"Пенттиля задержан 6 мая в Хельсинки по подозрению в убийстве 52-летней женщины", — сообщил во вторник уголовный комиссар полиции Яри Коски.
Пенттиля является единственным финским преступником, которого американское ФБР классифицировало как серийного убийцу.
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