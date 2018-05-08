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В Курской области приятели похитили автомобиль на эвакуаторе
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В Курской области приятели похитили автомобиль на эвакуаторе 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Железногорске полицейские задержали подозреваемых, похитивших автомобиль на эвакуаторе, сообщила пресс-служба регионального МВД.
В полицию с заявлением о краже автомобиля обратился 23-летний парень. Он рассказал, что машина была припаркована вдоль дороги неподалёку от дома. Молодой человек долгое время на ней не ездил, а потом заметил, что она исчезла.
Правоохранители задержали троих подозреваемых в краже. Мужчины ранее уже попадали в поле зрения оперативников. Злоумышленники рассказали, что давно приметили брошенный автомобиль и заказали эвакуатор для того, что вывести иномарку с места парковки по улице Маршала Жукова. Похитители успели сдать машину в пункт приема металла.
Стражи порядка выяснили, что злоумышленники заметили автомобиль, брошенный хозяином, заказали эвакуатор, чтобы Они сдали чужое имущество в пункт приёма металла, а вырученные деньги планировали потратить на собственные нужды.
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