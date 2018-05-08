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Полиция задержала двух мужчин за грабеж в Севастополе
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Полиция задержала двух мужчин за грабеж в Севастополе 

360tv.ru 28 минут назад
Фото: 360tv.ru
Двух туристов из Архангельска арестовали в Севастополе по подозрению в грабеже. Молодые люди избили и обокрали местного жителя, сообщила газета «Новый Севастополь» со ссылкой на региональное УМВД России.
В дежурную часть обратился 20-летний житель Севастополя. Он сообщил, что в хостеле на него напали двое мужчин, избили и похитили денежные средства в сумме 70 тысяч рублей
пресс-служба УМВД России в Севастополе.
Против молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Преступникам грозит до семи лет лишения свободы.
В Приморье грабители похитили у местной жительницы полмиллиона рублей. Злоумышленники во всем признались и ждут обвинения.
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