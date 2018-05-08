Полиция задержала двух мужчин за грабеж в Севастополе

России. Двух туристов из Архангельска арестовали в Севастополе по подозрению в грабеже. Молодые люди избили и обокрали местного жителя, сообщила газета «Новый Севастополь» со ссылкой на региональное УМВД

В дежурную часть обратился 20-летний житель Севастополя. Он сообщил, что в хостеле на него напали двое мужчин, избили и похитили денежные средства в сумме 70 тысяч рублей

пресс-служба УМВД России в Севастополе.

Против молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Преступникам грозит до семи лет лишения свободы.

В Приморье грабители похитили у местной жительницы полмиллиона рублей. Злоумышленники во всем признались и ждут обвинения.