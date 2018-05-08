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Жителя Хорошево-Мневников задержали за хранение наркотиков
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Жителя Хорошево-Мневников задержали за хранение наркотиков 

Управа района Хорошево-Мневники 32 минуты назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД УВД по СЗАО задержали жителя Хорошево-Мневников по подозрению в незаконном приобретении и хранении наркотиков.
— На проспекте Маршала Жукова был остановлен автомобиль марки ВАЗ. В ходе досмотра транспортного средства был обнаружен и изъят сверток, содержащий порошкообразное вещество серого цвета. Согласно экспертизе, в свертке находилось 1,29 грамма героина. Полицейские задержали 45-летнего водителя, проживающего на улице Демьяна Бедного, — сообщил источник в УВД по СЗАО.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. (ео)
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