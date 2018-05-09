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Сотрудницу турагентства в Ижевске обвинили в хищении у клиентов более 3 млн рублей
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Сотрудницу турагентства в Ижевске обвинили в хищении у клиентов более 3 млн рублей 

ИА «Сусанин» 37 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Сотрудницу туристического агентства в Ижевске обвинили в хищении денег у клиентов. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, уголовное дело направлено в суд.
Согласно материалам уголовного дела, 38-летняя женщина с марта по август 2017 года принимала от клиентов заявки и заключала договоры на покупку туристических путевок. Но обязанности по бронированию и оплате тура не выполняла, а полученные деньги тратила на личные цели.
Установлено, что всего за указанный период обвиняемая похитила деньги у 41 гражданина, а общая сумма ущерба превысила 3 млн рублей.
Кроме того, в июле 2017 года женщина также украла более 450 тыс. рублей, переданных клиентами за оказание услуг, из сейфа турагентства.
«Указанные действия обвиняемой квалифицированы по пункту «в» части 3 статьи 158 УК России («Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в крупном размере»)», — говорится в сообщении.
Сотруднице туристического агентства грозит до 6 лет тюрьмы.
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