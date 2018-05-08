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Пьяный безработный порезал ножом жену и себя и попытался поджечь квартиру в Лефортово
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Пьяный безработный порезал ножом жену и себя и попытался поджечь квартиру в Лефортово 

Агентство «Москва» 40 минут назад
Супружеская пара попала в столичную больницу, после того как мужчина ранил ножом себя и супругу и попытался поджечь квартиру. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, инцидент произошел 5 мая в квартире на ул. 2-я Синичкина, где нетрезвый 35-летний мужчина набросился с ножом на свою 29-летнюю супругу. «Гражданин изрезал женщине грудь и руки и попытался перерезать ей горло, повредив яремную вену и гортань. Затем он ударил себя в шею ножом и попытался поджечь квартиру, но жена успела позвонить в „02“ и „03“, — сказал источник.
Бригада „скорой помощи“ доставила супругов в больницу, оба находятся в тяжелом состоянии. Как уточнил источник, мужчина нигде не работает, имеет судимость за угрозу убийством. Против него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, ведется следствие.
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