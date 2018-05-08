СКР возбудил дело против сотрудников Главной военной прокуратуры Украины 

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против заместителя начальника отдела Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Вадима Приймачка и «иных сотрудников этого ведомства», сообщается на сайте ведомства.
Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 299 УК Росси (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления).
По информации СКР, на Украине начали уголовное производство, согласно которому договор о присоединении Автономной Республики Крым и города Севастополя к Российской Федерации стал рассматриваться как умышленные действия, направленные на изменения границ Украины.
«В рамках этого производства Вадим Приймачок и иные сотрудники Генеральной прокуратуры Украины, игнорируя нормы как российского законодательства, так и международного права, незаконно привлекли к уголовной ответственности 19 судей Конституционного суда Российской Федерации в связи с принятием ими постановления, признающего договор между Российской Федерацией и Автономной Республикой Крым и городом Севастополем соответствующим Конституции РФ», — сказано в сообщении.
В марте главная военная прокуратура Украины заподозрила главу Конституционного суда (КС) России Валерия Зорькина и еще 18 судей КС в посягательстве на территориальную целостность Украины. Их подозревают в «пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжелым последствиям» (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины).