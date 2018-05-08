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СКР возбудил дело против сотрудников Главной военной прокуратуры Украины
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СКР возбудил дело против сотрудников Главной военной прокуратуры Украины 

Rambler News Service 41 минуту назад
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против заместителя начальника отдела Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Вадима Приймачка и «иных сотрудников этого ведомства», сообщается на сайте ведомства.
Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 299 УК Росси (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления).
По информации СКР, на Украине начали уголовное производство, согласно которому договор о присоединении Автономной Республики Крым и города Севастополя к Российской Федерации стал рассматриваться как умышленные действия, направленные на изменения границ Украины.
«В рамках этого производства Вадим Приймачок и иные сотрудники Генеральной прокуратуры Украины, игнорируя нормы как российского законодательства, так и международного права, незаконно привлекли к уголовной ответственности 19 судей Конституционного суда Российской Федерации в связи с принятием ими постановления, признающего договор между Российской Федерацией и Автономной Республикой Крым и городом Севастополем соответствующим Конституции РФ», — сказано в сообщении.
В марте главная военная прокуратура Украины заподозрила главу Конституционного суда (КС) России Валерия Зорькина и еще 18 судей КС в посягательстве на территориальную целостность Украины. Их подозревают в «пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжелым последствиям» (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины).
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