СКР возбудил дело против сотрудников Главной военной прокуратуры Украины

Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 299 УК Росси (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления).

«В рамках этого производства Вадим Приймачок и иные сотрудники Генеральной прокуратуры Украины, игнорируя нормы как российского законодательства, так и международного права, незаконно привлекли к уголовной ответственности 19 судей Конституционного суда Российской Федерации в связи с принятием ими постановления, признающего договор между Российской Федерацией и Автономной Республикой Крым и городом Севастополем соответствующим Конституции РФ», — сказано в сообщении.