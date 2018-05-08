В Балахне будут судить бывшего руководителя «Управления отходами-НН» 

Балахнинский городской суд Нижегородской области рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ЗАО «Управление отходами-НН» Игоря Гаврилова, обвиняемого в осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии.
Как сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона, он обвиняется в том, что организовал размещение без лицензии 97,85 кубометров отходов 4 класса опасности, в том числе с использованием специальной техники, на полигоне в Балахне. В результате «Управление отходами-НН» получило доход на сумму более 11,2 млн рублей.
В ЗАО «Управление отходами-НН» «ФедералПресс» заявили, что не согласны с обвинением.
Ранее сообщалось, что уголовное дело по факту осуществления ЗАО «Управление отходами-НН» предпринимательской деятельности без лицензии с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ) было возбуждено в феврале 2017 года и находилось в производстве следственного отдела УФСБ России по Нижегородской области.
Фото: uo-nn.ru.