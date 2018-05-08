Следствие по делу «Бухты Квинс» завершено 

СКР завершил следственные действия в отношении екатеринбургского барда Александра Новикова и бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. В ближайшее время фигуранты начнут знакомиться с материалами уголовного дела. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
По данным следствия, с ноября 2010-го по декабрь 2012 года обвиняемые совместно с экс-директором ООО «Светояр» Ларисой Ассоновой похитили у пайщиков «Бухты Квинс» 54 миллиона рублей. Пострадали 65 человек. Ассонова свою вину признала и сотрудничала со следствием. С ней было заключено досудебное соглашение. В настоящее время ее дело рассматривает суд.
На имущество Новикова и Шилиманова наложен арест.
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