В Ялуторовске бывший инструктор по спорту торговал наркотиками

Ялуторовске за наркоторговлю пойдут под суд бывший 20-летний инструктор по спорту и его 21-летний приятель. Они обвиняются в покушении (ч. 3 ст. 30 пп. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и сбыте наркотических средств пп. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Мужчины почти год занимались незаконной деятельностью.

Как выяснилось, в октябре 2016 года житель Ялуторовска, работая подсобным рабочим в центре спортивно-физкультурной работы, занялся распространением наркотиков. Получив повышение до инструктора, он продолжил наркобизнес. В августе 2017 года он вовлек в эту деятельность своего друга, который вернулся из армии и имел съемную квартиру в Тюмени

«13 декабря инструктор на своем автомобиле «Toyota Celica» c приятелем выехал в Голышманово для сбыта наркотиков. По дороге иномарку остановили сотрудники полиции. У инструктора были изъяты наркотики, которые он прятал в трусах. 13 и 14 декабря наркотики были изъяты по месту жительства наркодельцов, а также из тайников в Ялуторовске и Тюмени. Всего по делу было изъято более 237 гр. различных синтетических наркотиков. По решению суда наркодельцы заключены под стражу», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе областной прокуратуры

В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция по предъявленной статье предусматривает наказание в лишения свободы на срок от 10 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет.