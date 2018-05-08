Ещё
В Ялуторовске бывший инструктор по спорту торговал наркотиками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ялуторовске бывший инструктор по спорту торговал наркотиками 

Уральский меридиан 45 минут назад
Фото: Уральский меридиан
В Ялуторовске за наркоторговлю пойдут под суд бывший 20-летний инструктор по спорту и его 21-летний приятель. Они обвиняются в покушении (ч. 3 ст. 30 пп. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и сбыте наркотических средств пп. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Мужчины почти год занимались незаконной деятельностью.
Как выяснилось, в октябре 2016 года житель Ялуторовска, работая подсобным рабочим в центре спортивно-физкультурной работы, занялся распространением наркотиков. Получив повышение до инструктора, он продолжил наркобизнес. В августе 2017 года он вовлек в эту деятельность своего друга, который вернулся из армии и имел съемную квартиру в Тюмени.
«13 декабря инструктор на своем автомобиле «Toyota Celica» c приятелем выехал в Голышманово для сбыта наркотиков. По дороге иномарку остановили сотрудники полиции. У инструктора были изъяты наркотики, которые он прятал в трусах. 13 и 14 декабря наркотики были изъяты по месту жительства наркодельцов, а также из тайников в Ялуторовске и Тюмени. Всего по делу было изъято более 237 гр. различных синтетических наркотиков. По решению суда наркодельцы заключены под стражу», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе областной прокуратуры.
В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция по предъявленной статье предусматривает наказание в лишения свободы на срок от 10 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет.
Уральский меридиан: последние новости
Курганские полицейские могут поплатиться за ретивость Похитителя металла из Шадринска упекли в колонию за кражу у РЖД Зауральцы по одному и группами разворовывают рельсы у РЖД
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп решил судьбу Ирана155
На «Евровидении» произошло ЧП71
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится200
Астролог предсказал победу Путина и пожалел79
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК1134
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
02:43
ЕС готовит новые антироссийские санкции
Политика Другое
01:04
Пугачева дала откровенное интервью
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение