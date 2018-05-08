На Урале завершено расследование дела о хищении денег пайщиков «Бухты Квинс»

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области завершено производство следственных действий в отношении двоих местных жителей, 1953 и 1968 годов рождения, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что поскольку производство необходимых следственных действий завершено, в ближайшее время следствием представителям потерпевшей стороны и двоим обвиняемым, а также их защитникам будет предоставлена возможность ознакомления с материалами уголовного дела. Ранее сообщалось, что расследование в отношении третьей обвиняемой, 1972 года рождения, было завершено в феврале текущего года. Фигурантка признала вину и активно способствовала расследованию преступления, в связи с чем с ней было заключено досудебное соглашение. Уголовное дело в отношении указанной обвиняемой ещё рассматривается судом по существу.