На Урале завершено расследование дела о хищении денег пайщиков «Бухты Квинс» 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Следователи завершили расследование дела о хищении денег пайщиков «Бухты Квинс» в Свердловской области. Об этом во вторник сообщили в пресс— службе следственного управления СК РФ по региону.
"Вторым отделом по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области завершено производство следственных действий в отношении двоих местных жителей, 1953 и 1968 годов рождения, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору», — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что поскольку производство необходимых следственных действий завершено, в ближайшее время следствием представителям потерпевшей стороны и двоим обвиняемым, а также их защитникам будет предоставлена возможность ознакомления с материалами уголовного дела. Ранее сообщалось, что расследование в отношении третьей обвиняемой, 1972 года рождения, было завершено в феврале текущего года. Фигурантка признала вину и активно способствовала расследованию преступления, в связи с чем с ней было заключено досудебное соглашение. Уголовное дело в отношении указанной обвиняемой ещё рассматривается судом по существу.
17 августа 2017 года в пресс-службе управления СК РФ по Свердловской области сообщили ТАСС, что шансонье Александру Новикову (он один из трех обвиняемых — прим. ТАСС) предъявлено окончательное обвинение по статье УК РФ «Мошенничестве в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Ущерб от действий преступной группы из трех человек, по версии следствия, превысил 50 млн рублей. По данным следствия, обвиняемые перечислили часть средств пайщиков с расчетных счетов «Бухты Квинс» на счета других юридических лиц, после чего деньги были обналичены.