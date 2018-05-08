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В шкафу прятался от полиции грабитель в Темрюкском районе
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В шкафу прятался от полиции грабитель в Темрюкском районе 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
Полицейские раскрыли дело по горячим следам
Грабитель в Темрюкском районе спрятался от полиции в шкаф.
В полицию обратился местный житель с сообщением о нападении. Прибывшим на место происшествие, он рассказал, что вечером находился на улице недалеко от магазина, где на него напал неизвестный мужчина. Злоумышленник снял с потерпевшего золотую цепь с кулоном и убежал. Сумма общего ущерба составила более 30 тысяч рублей.
Вскоре была установлена личность грабителя и его местонахождение. Ранее судимого 33-летнего местного жителя задержали в доме его знакомых. Мужчина от полиции спрятался в шкаф.
Злоумышленник рассказал, что похищенные золотые украшения продал, а деньги потратил.
Подозреваемого заключили под стражу. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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