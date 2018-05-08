В шкафу прятался от полиции грабитель в Темрюкском районе

Полицейские раскрыли дело по горячим следам

Грабитель в Темрюкском районе спрятался от полиции в шкаф.

В полицию обратился местный житель с сообщением о нападении. Прибывшим на место происшествие, он рассказал, что вечером находился на улице недалеко от магазина, где на него напал неизвестный мужчина. Злоумышленник снял с потерпевшего золотую цепь с кулоном и убежал. Сумма общего ущерба составила более 30 тысяч рублей.

Вскоре была установлена личность грабителя и его местонахождение. Ранее судимого 33-летнего местного жителя задержали в доме его знакомых. Мужчина от полиции спрятался в шкаф.

Злоумышленник рассказал, что похищенные золотые украшения продал, а деньги потратил.