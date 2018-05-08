Учителя московской школы подозревают в надругательстве над учеником под угрозой оставить на второй год

Учителя истории одной из столичных школ подозревают в надругательстве над учеником, возбуждено уголовное дело. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел в школе в районе Хорошево-Мневники в апреле этого года. 55-летний учитель истории пригласил 13-летнего ученика в подвальное помещение школы и запер комнату на замок изнутри. Затем мужчина напомнил потерпевшему о неуспеваемости по его предмету и пригрозил не перевести в следующий класс.

«Подозреваемый раздел мальчика и трогал за интимные места, а также заставил трогать себя. Кроме того, мужчина сфотографировал школьника голым. Затем учитель передал потерпевшему 4 тыс. 50 руб. и потребовал никому не рассказывать о том, что произошло», — сказал источник.

Следователи возбудили против учителя уголовное дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетнего, выясняются все подробности случившегося. Также мужчину проверяют на причастность к другим преступлениям.