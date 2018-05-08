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Чиновница незаконно раздавала муниципальную землю в КЧР
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Чиновница незаконно раздавала муниципальную землю в КЧР 

АиФ Ставрополье 52 минуты назад
Фото: АиФ Ставрополье
Бывшая и.о. главы сельсовета в КЧР стала подозреваемой в превышении должностных полномочий, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД по республике.
Следственные органы возбудили два уголовных дела в отношении бывшей чиновницы из администрации Курджиновского сельского поселения.
В ходе проверки сотрудниками УЭБ и ПК МВД по КЧР правоохранительные органы узнали, что подозреваемая оформляла выписки с ложной информацией на земельные участки. Таким образом, ей удалось передать двум лицам 2 400 кв.м. муниципальных земель.
Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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