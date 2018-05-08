Чиновница незаконно раздавала муниципальную землю в КЧР

Бывшая и.о. главы сельсовета в КЧР стала подозреваемой в превышении должностных полномочий, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД по республике.

Следственные органы возбудили два уголовных дела в отношении бывшей чиновницы из администрации Курджиновского сельского поселения.

В ходе проверки сотрудниками УЭБ и ПК МВД по КЧР правоохранительные органы узнали, что подозреваемая оформляла выписки с ложной информацией на земельные участки. Таким образом, ей удалось передать двум лицам 2 400 кв.м. муниципальных земель.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.