Полицейские в Мытищах изъяли у мужчины пистолет ТТ и боеприпасы

Полицейские в Мытищах задержали 43 летнего мужчину, подозреваемого в незаконном хранении оружия, сообщил источник в правоохранительных органах

«В ходе обыска по месту проживания злоумышленника полицейскими обнаружены и изъяты: пистолет марки ТТ и 23 патрона», — сообщил собеседник агентства.

По заключению экспертизы, изъятый пистолет является огнестрельным оружием и пригоден для производства выстрела, а патроны являются боеприпасами. По факту преступления возбуждено уголовное дело по ст. 222 («Незаконное хранение оружия»). Подозреваемому назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде.