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Полицейские в Мытищах изъяли у мужчины пистолет ТТ и боеприпасы
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Полицейские в Мытищах изъяли у мужчины пистолет ТТ и боеприпасы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Полицейские в Мытищах задержали 43 летнего мужчину, подозреваемого в незаконном хранении оружия, сообщил источник в правоохранительных органах.
«В ходе обыска по месту проживания злоумышленника полицейскими обнаружены и изъяты: пистолет марки ТТ и 23 патрона», — сообщил собеседник агентства.
По заключению экспертизы, изъятый пистолет является огнестрельным оружием и пригоден для производства выстрела, а патроны являются боеприпасами. По факту преступления возбуждено уголовное дело по ст. 222 («Незаконное хранение оружия»). Подозреваемому назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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