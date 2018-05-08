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На Ямале через год нашли омича, обворовавшего девушку-инвалида
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На Ямале через год нашли омича, обворовавшего девушку-инвалида 

Уральский меридиан 59 минут назад
Фото: Уральский меридиан
В полиции Советского района Ханты-Мансийского автономного округа праздник через год наконец-то удалось разыскать преступника, который обокрал школьницу инвалида.
27 марта 2017 года 27 летний житель Омской области работал охранником в одной из школ Советского района. Вместе с коллегой молодой человек пробрался в кабинет директора, когда там никого не было. Совместными усилиями напарники взломали сейф и забрали из него 15 тыс. рублей наличными и 2 банковские карты с общей суммой 34 тыс. рублей. Сразу после ограбления, внезапно разбогатевшие охранники сбежали из здания.
Как потом оказалось, деньги принадлежали ученице школы. На момент кражи девушка-инвалид лежала в больнице. Директор учебного заведения сразу же обратился с заявлением в полицию. Однако, в это время преступники уже скрылись в неизвестном направлении. Больше года понадобилось сотрудникам правопорядка, чтобы найти одного из участников преступного дуэта.
27-летнего омича обнаружили в Новом Уренгое, городе в Ямало-Ненецком автономном округе. В отношении мужчины возбуждено уголовно дело за кражу с незаконным проникновение в помещение. Максимальное наказание за это преступление 5 лет лишения свободы. Второго фигуранта дела ещё не нашли.
Источник фотографии: свик-тв.рф
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