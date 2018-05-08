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Контрафакт на 18 млн рублей изъят в Москве в ходе профилактической операции полиции
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Контрафакт на 18 млн рублей изъят в Москве в ходе профилактической операции полиции 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции изъяли более 30 тыс. единиц контрафактной продукции в Москве в ходе оперативно-профилактического мероприятия. Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Москве, оперативники проверили более 250 объектов торговли.
"В результате мероприятий из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято более 30 тыс. единиц контрафактной продукции на общую сумму более 18 млн рублей. Пресечена деятельность двух организованных групп", — отметили в ГУ МВД.
Возбуждено пять уголовных дел о нарушении авторских и смежных прав и семь уголовных дел по статье о незаконном использовании средств индивидуализации товаров (работ, услуг).
Одно из дел возбуждено в отношении организованной группы, которая занималась продажей контрафактной одежды и обуви под видом товаров известных брендов. Они причинили правообладателям ущерб на сумму более 6 млн рублей. Кроме того, в ходе мероприятия выявлено 22 административных правонарушения в сфере защиты интеллектуальной собственности, к административной ответственности привлечены 17 человек.
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