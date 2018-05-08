В Орле задержали несовершеннолетних похитителей флагов

В дежурную часть полиции Орла поступило заявление от жителя города, который сообщил, что трое неизвестных молодых людей вынимают из подставки, расположенной на перекрестке улиц Октябрьская — Игнатова металлические крепления с флагами, украшающими город.

Оперативники, прибывшие на место происшествия подтвердили информацию. Однако похитители скрылись с места происшествия. Сотрудники полиции обследовали дворы близлежащих домов, гаражные кооперативы и места приёма металла.

Флагштоки были обнаружены в гараже, приспособленном для приема металла, на территории одного из ГСК. Там же находились трое подозреваемых молодых людей 16, 17 и 19 лет. Их доставили в дежурную часть для разъяснений. В отношении владельца гаража был составлен административный протокол по статье «Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения». Стоимость похищенного имущества составляет порядка трех тысяч рублей.

По данному факту сотрудники УМВД проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.