В Зарайске задержали директора салона связи, присвоившего свыше 440 тыс. рублей

В полицию ранее поступило заявление от представителя одного из салонов связи о том, что в ходе проведенной инвентаризации была выявлена недостача денежных средств в размере более 440 тысяч рублей.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по горокругу Зарайск установлен подозреваемый в хищении 19-летний житель Воскресенска , исполняющий обязанности директора салона», — сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата). Его поместили под подписку о невыезде.