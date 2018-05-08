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В Зарайске задержали директора салона связи, присвоившего свыше 440 тыс. рублей
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В Зарайске задержали директора салона связи, присвоившего свыше 440 тыс. рублей 

РИАМО 18 минут назад
Фото: РИАМО
В подмосковном Зарайске полицейские задержали 19-летнего директора салона сотовой связи, подозреваемого в присвоении денежных средств в размере более 440 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
В полицию ранее поступило заявление от представителя одного из салонов связи о том, что в ходе проведенной инвентаризации была выявлена недостача денежных средств в размере более 440 тысяч рублей.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по горокругу Зарайск установлен подозреваемый в хищении 19-летний житель Воскресенска, исполняющий обязанности директора салона», — сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата). Его поместили под подписку о невыезде.
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