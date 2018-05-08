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Погиб фигурант дела экс-губернатора Коми Вячеслава Гайзера
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Погиб фигурант дела экс-губернатора Коми Вячеслава Гайзера 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Новороссийске погиб фигурант уголовного дела, заведенного на экс-губернатора Коми Вячеслава Гайзера, генеральный директор ООО «Комплексное управление проектами» («КУПРО») Алексей Соколов.
В «деле Гайзера» Андрею Соколову вменялось отмывание преступных доходов, связанных с деятельностью бывшего главы республики Коми Вячеслава Гайзера. Против губернатора, его заместителя и еще 17 человек в сентябре 2015 года было возбуждено уголовное дело. Их обвинили в мошенничестве и создании ОПГ. По данным следствия, Гайзер, Чернов и их подельники возглавляли преступное сообщество, совершавшее тяжкие преступления, направленные на завладение госимуществом.
Одним из фигурантов дела был Андрей Соколов. По информации следователей, он вел «черную кассу» руководителей региона, а также длительное время вел финансовые дела и управлял активами бывшего зампреда правительства Коми Константина Ромаданова, пишет портал БНК. Также выяснилось, что околов в ноябре 2016 года был осужден Сыктывкарским судом за отмывание доходов, полученных преступным путем другим лицом — он помогал легализовать растраченные средства ООО «АвтодорКоми», руководителем которого был осужденный за растрату Дмитрий Безносиков.
Сегодня стало известно, что Соколов, находясь под подпиской о невыезде из-за того, что сотрудничал со следствием, погиб под колесами автомобиля в Новороссийске. Обстоятельства гибели мужчины уточняются.
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