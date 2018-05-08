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Фигурант «дела Гайзера» Москвин получил шесть лет колонии строгого режима
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Фигурант «дела Гайзера» Москвин получил шесть лет колонии строгого режима 

РИА Новости 16 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Один из фигурантов дела экс-главы республики Коми Вячеслава Гайзера финансист Демьян Москвин приговорен к 6 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 2 миллиона рублей, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Приговором суда Москвину назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 2 миллиона рублей", — отметила она.
По словам Петренко, суд и следствие установили, что Москвин был участником преступного сообщества, действовавшего в Коми под руководством экс-главы региона Гайзера. Москвин при этом, находясь в Москве, управлял финансовыми потоками преступного сообщества, находившимися в офшорах, добавила она.
Петренко также отметила, что в ходе следствия с Москвиным было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, и уголовное дело рассматривалось в особом порядке.
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