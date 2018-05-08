Фигурант «дела Гайзера» Москвин получил шесть лет колонии строгого режима

"Приговором суда Москвину назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 2 миллиона рублей", — отметила она.

По словам Петренко, суд и следствие установили, что Москвин был участником преступного сообщества, действовавшего в Коми под руководством экс-главы региона Гайзера. Москвин при этом, находясь в Москве, управлял финансовыми потоками преступного сообщества, находившимися в офшорах, добавила она.

Петренко также отметила, что в ходе следствия с Москвиным было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, и уголовное дело рассматривалось в особом порядке.