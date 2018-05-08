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На Урале грабитель обчистил кассу супермаркета с помощью гипноза
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На Урале грабитель обчистил кассу супермаркета с помощью гипноза 

Мир24 1 час назад
В Екатеринбурге грабитель путем гипноза похитил выручку из кассы супермаркета, сообщили РИА «Новости» со ссылкой пресс-службу городского управления МВД.
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