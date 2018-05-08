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Гипнотизер ограбил супермаркет на Урале
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Гипнотизер ограбил супермаркет на Урале 

Lenta.ru 41 минуту назад
Фото: Lenta.ru
Гипнотизер ограбил супермаркет в Екатеринбурге, разговорами выманив у кассиров около 25 тысяч рублей. Об этом во вторник, 8 мая, сообщает «URA.ru».
По данным издания, инцидент произошел в день, когда в магазине было мало сотрудников: часть персонала принимала товар на улице. В это время в торговый зал вошел мужчина и попросил кассиров разменять ему 100 рублей.
Потерпевшие заявили, что ничего не помнят. А очевидцы утверждали, что кассиры добровольно отдали ему деньги, находившиеся в кассе, — 24 тысячи 500 рублей. После ухода гипнотизера еще несколько минут обе были не в себе.
В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу журналистам рассказали, что в дежурную часть уже поступило заявление, и теперь сотрудники устанавливают личность злоумышленника.
Первого марта в Пензе осудили целительницу, пообещавшую клиентам удачу за убийство своего зятя. По ее поручению мужчины усадили жертву в машину и скрылись, после тело пропавшего с ножевыми ранениями обнаружили в лесу. Защита утверждала, что в момент совершения преступления соучастники находились под гипнозом, но экспертиза опровергла эту версию.
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