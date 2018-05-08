Полиция изъяла поддельные товары на 18 млн руб. после проверки более 250 объектов торговли в Москве

Столичные полицейские изъяли контрафактные товары на 18 млн руб. в ходе профилактического мероприятия «Контрафакт», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу.

«Оперативниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве проверено более 250 объектов торговли, в том числе более 230 организаций розничной сети, более 10 оптовых торговых точек и шесть предприятий-производителей. В результате мероприятий из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято более 30 тыс. единиц контрафактной продукции на общую сумму более 18 млн руб. Пресечена деятельность двух организованных групп», — рассказали в ведомстве.

По итогу профилактического мероприятия «Контрафакт» возбуждены пять уголовных дел ст. 146 УК РФ («Нарушение авторских и смежных прав») и семь уголовных дел по ст. 180 УК РФ («Незаконное использование средств индивидуализации товаров». В частности, дело возбуждено в отношении преступной группы, занимавшейся реализацией контрафактной одежды и обуви под видом продукции известных брендов. Таким образом они нанесли правообладателям ущерб в 6 млн руб.

Кроме того, полицейские завели 22 административных дела в сфере защиты интеллектуальной собственности по ст. 7.12 КоАП РФ («Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав») и ст. 14.10 КоАП РФ («Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)»). По ним к административной ответственности привлечены 17 человек.