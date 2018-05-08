Житель Подмосковья подозревается в присвоении денежных средств в размере более четырехсот сорока тысяч рублей

В дежурную часть ОМВД России по г.о. Зарайск поступило заявление от представителя одного из салонов связи о том, что в ходе проведенной инвентаризации была выявлена недостача денежных средств в размере более 440 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по г.о. Зарайск установлен подозреваемый в хищении 19-летний житель Воскресенска , исполняющий обязанности директора салона.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.