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Житель Подмосковья подозревается в присвоении денежных средств в размере более четырехсот сорока тысяч рублей
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Житель Подмосковья подозревается в присвоении денежных средств в размере более четырехсот сорока тысяч рублей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В дежурную часть ОМВД России по г.о. Зарайск поступило заявление от представителя одного из салонов связи о том, что в ходе проведенной инвентаризации была выявлена недостача денежных средств в размере более 440 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по г.о. Зарайск установлен подозреваемый в хищении 19-летний житель Воскресенска, исполняющий обязанности директора салона.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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