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Суд в Петербурге оставил в силе приговор экс-депутату Заксобрания Нотягу
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Суд в Петербурге оставил в силе приговор экс-депутату Заксобрания Нотягу 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 мая — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд во вторник оставил в силе приговор бывшему депутату городского законодательного собрания Вячеславу Нотягу, осужденному за взятки на 3 года колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Согласно обвинительному заключению, Нотяг, являясь депутатом законодательного собрания, с июня 2015 года по апрель 2016 года предложил представителю одной из компаний города «за невоспрепятствование деятельности и создание благоприятных условий при строительстве» передавать ему ежеквартально взятку в размере не менее 300 тысяч рублей. Таким образом, по данным городской прокуратуры, Нотяг получил около 1,2 миллиона рублей.
Кировский районный суд 18 января приговорил Нотяга к 3 годам колонии строгого режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом занимать государственные должности на 3 года. Гособвинитель в прениях просил для Нотяга 8 лет заключения. Надзорное ведомство подало на приговор апелляционное представление, сочтя его слишком мягким. Апелляционную жалобу подавала и защита, требуя вынесения оправдательного приговора.
"Апелляционная коллегия Санкт-Петербургского городского суда изменила некоторые процессуальные неточности, оставив наказание без изменений", — говорится в сообщении объединенной пресс-службы городских судов.
Ранее сообщалось, что Нотяг был задержан весной 2016 года спецназом ФСБ при получении 600 тысяч рублей от генерального директора фирмы-застройщика «Воин-В» Олега Глущенко «за невоспрепятствование строительным работам» при застройке для расселения старого жилого фонда в квартале Ульянка.
Максимальное наказание по статье «Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере» предусматривает лишение свободы на 15 лет.
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