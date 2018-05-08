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Суд не стал ужесточать наказание за взятку бывшему депутату Заксобрания Петербурга Нотягу
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Суд не стал ужесточать наказание за взятку бывшему депутату Заксобрания Петербурга Нотягу 

ТАСС 21 минуту назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд отказал в удовлетворении жалоб прокуратуры и бывшего депутата Законодательного собрания города Вячеслава Нотяга на приговор в три года колонии строгого режима за получение взятки от строительной компании. Об этом сообщили во вторник в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
"Апелляционная коллегия Санкт-Петербургского городского суда изменила некоторые процессуальные неточности, оставив наказание без изменений", — уточнили в пресс-службе.
Защита Нотяга просила приговор отменить, бывшего депутата оправдать, а прокурор просил Санкт-Петербургский городской суд приговор Кировского суда изменить, исключить указание на применение требований ст. 64 УК РФ «Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление» и тем самым ужесточить наказание.
Кировский районный суд Петербурга в январе 2018 года признал Нотяга виновным в получении взятки и приговорил к трем годам колонии строгого режима, а также штрафу в 1 млн рублей. С учетом срока с момента задержания бывшего парламентария, а также в случае вступления приговора в силу, Нотяг в скором времени сможет просить об условно-досрочном освобождении.
По версии следствия, Нотяг, являясь депутатом, предложил главе строительной компании «Воин-В» за невоспрепятствование деятельности и создание благоприятных условий при строительстве передавать ему ежеквартально взятку. В общей сложности он получил около 1,2 млн рублей. Нотяга задержали в апреле 2016 года, ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере, однако бывший депутат вину не признает.
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