В Волгограде пенсионера-продавца контрафактной одежды задержали за взятку 

Правоохранители задержали 64-летнего мужчину за покушение на дачу взятки начальнику отделения полиции в Волгограде. Мужчина пытался откупиться от наказания за продажу контрафактной одежды.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, пенсионер попался полицейским в апреле 2018 года на одном из рынков Дзержинского района. Мужчина продавал спортивную одежду с незаконно нанесенными на неё логотипами известных производителей. Однако у него не было заключено лицензионное соглашение с ними, которые бы разрешали ему торговать такими вещами. Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции городского управления МВД начали проводить проверку и изъяли одежду. 4 мая пенсионер пришел в отделение полиции для дачи объяснения и решил дать взятку в 25 000 рублей. За деньги он хотел уговорить правоохранителей прекратить проверку и вернуть ему одежду. Его задержали при попытке передать вознаграждение начальнику. «Теперь ему грозит до восьми лет колонии», — отметили в ГУ МВД.